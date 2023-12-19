«البترول»: إسناد توصيل خطوط الغاز الطبيعي في رومانيا لـ«تاون جاس» المصرية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «تاون جاس» المصرية وشركة «سي أي إس جاز» الرومانية، بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي.

وبموجب المذكرة، ستتولى شركة تاون جاس تنفيذ أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي في رومانيا، وذلك لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، كما ستتعاون الشركتان في تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر باستخدام المكونات الرومانية، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج منظم تخفيض الضغط المنزلي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا في مجال الغاز الطبيعي، وتبادل الخبرات والتقنيات، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.