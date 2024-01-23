استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي وبسنت الحسيني، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا عن الفنان الراحل أحمد راتب، وذلك تحت عنوان: « في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل أحمد راتب».

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب الذي بدأ مشواره الفني عند التحاقه بفرقة التمثيل بالجامعة، ومن بعدها نجح في لفت الانتباه والتميز بالبساطة وعدم التكلف في أدائه، كما اشتهربأداء الأدوار الكوميدية، وقم ما يقرب من 200 فيلم.

مراحل دراسته ودخوله عالم الفن

درس الفنان أحمد راتب بكلية الهندسة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريس، وشارك في عدة أعمال سينمائية، ومن أشهر أعماله الإرهابي، والسفارة في العمارة، وعلي بيه مظهر، والبلياتشو.

أهم أعماله الدرامية

كما نال جائزة الإذاعة والتليفزيون عن تجسيده لشخصية الموسيقار محمد القصبجي في مسلسل أم كلثوم، وشارك أحمد راتب في العديد من الأعمال الدرامية، وقدم أكثر من 250 مسلسلا منها رضوان الكومي في سكة الهلالي، وكان آخر أدواره التي لم يكملها أو يشاهدها دوره في مسلسل «الأب الروحي».