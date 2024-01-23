مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنه منذ بداية عملية طوفان الأقصى وحتى الآن لم تكن القدس ومدينة القدس القديمة بمنأى عما يحدث بقطاع غزة أو الضفة الغربية، ومازالت الاقتحامات مستمرة لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

قوات الاحتلال تسعى لبسط سيطرتها

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه ربما تسعى قوات الاحتلال لبسط سيطرتها والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وبعد 4 أشهر من الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة يتسبب ذلك في انخفاض أعداد المصلين لأن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك رجال ونساء.

منع الشباب والأطفال من دخول الأقصى

وتابع: «كما يمنع الأطفال والشباب من دخول المسجد الأقصى المبارك ولكن لا يمنع المستوطنين من الدخول وتنفيذ جولات استفزازية».