«تغير المناخ» يبشر المزارعين: موسم وافر من العنب في مصر

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ظروف الطقس الحالية أصبحت مهيأة لأصحاب مزارع العنب، للاستعداد للموسم الزراعي الصيفي المقبل، والبدء في عمليات الخدمة الزراعية، تمهيدا لتفتح البراعم وظهور الأوراق والأغصان من جديد.

بدء تغير في أحوال الطقس

وأوضح أن العنب وأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق، مثل الكمثرى، والخوخ والمشمش، بالإضافة إلى أشجار الزيتون، تحتاج لعدد ساعات محددة من البرودة طوال فصل الشتاء لا تقل عن 150 ساعة، تسكن فيها البراعم، في أغصانها في نوم عميق، ثم يأتي الوقت الذي تتكشف فيه البراعم مع بدء تغير الطقس والإحساس بالدفء، وتبدأ مرحلة النمو في فصل الربيع.

وأضاف أن مركز معلومات تغير المناخ سجل حتى الآن انخفاضا في درجات الحرارة أقل من 10 درجات يوميا، في العديد من المناطق اقتربت من 300 ساعة في مصر الوسطى، وأقل قليلا في جنوب الصعيد وسيوه والواحات والظهير الصحراوي الغربي وغيرها.

وأشار إلى أنها وإن كانت أقل من المعدل الطبيعي قليلا في نفس الوقت من الشتاء العام الماضي، لكن أفضل بكثير من التوقعات بداية فصل الشتاء، بعد سيطرة الكتلة الباردة على الأجواء في مصر خلال الأيام الماضية.

المعاملة بكاسرات سكون البراعم بالمخصبات الزراعية

أكد أنه بالنسبة للعنب المبكر والخوخ يمكن المعاملة بكاسرات سكون البراعم بالمخصبات الزراعية المختلفة، خلال المرحلة الحالية، مع الالتزام بالجرعة المناسبة وعدم زيادتها حتى لا يؤثر على معدلات ومستويات خروج البراعم والأغصان.

وفيما يتعلق بالمزارعين الذين قاموا برش كاسرات سكون في وقت مبكر للعنب، في وقت سابق فسوف يحدث كشف مبكر للبراعم الخضرية في توقيت الأنخفاض الحاد للحرارة، وبالتالي فمن المهم الرش بالكبريت الميكروني بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت، حتى لا يحدث ضرر للبراعم الحديثة.