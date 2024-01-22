«معلومات تغير المناخ» يصدر توصيات مهمة لمزارعي الكمون

أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة توصيات زراعية هامة لمزارعي النباتات العطرية والعطرية، وبالتحديد مزارعي الكمون، محذرا من تداعيات التقلبات المناخية الحالية، والتي تسببت في تزهير متواضع وبداية إصابة بالمن ولفحة الكمون والشلل.

اتباع برنامج شامل للتغذية ومكافحة الآفات والأمراض

أكد المركز أهمية محصول الكمون والذي يزرع في عدة محافظات بشمال الصعيد، ويعتبر محصول نقدي هام، مشدداً على ضرورة اتباع برنامج شامل للتغذية ومكافحة الآفات والأمراض خلال هذه الفترة وعقب انتهاء الموجة شديدة البرودة، والرش ضد التربس بالمواد اسيتامبريد مع لمبادا نسبة 5% دون خلط ويكون الرش بعد الظهر.

أضاف المركز في تقريره أنه عقب ذلك بـ5 أيام يتم الرش بعالي الفسفور مع متوازن بمعدل كيلو لكل منهما، وبمجرد تكامل التزهير يتم الرش بمركب البورون مولبيدنوم بالتبادل مع الكالسيوم بورون بمعدل 1 لتر للفدان، وبعد أسبوعين يتم الرش بنترات البوتاسيوم مع عالي الماغنسيوم بمعدل لتر ونصف لكل منهما والسيتوكينين 4% بمعدل 25 سم للفدان، مشيرًا إلى أن الكمون المتأخر يحتاج إلى الرشة الأولى بمعدل 1.5 كيلو متوازن 19: 19:19 مع عالي الماغنسيوم نصف كيلو بالأضافة إلى 25 والسيتوكينين 4%، ثم يتبع البرنامج السابق.

حساسية الكمون لبعض الأمراض

شدد على حساسية الكمون لبعض الأمراض مثل لفحة الالترناريا ومرض الذبول (الشلل) والتي قد تسببب مشاكل كبيرة فى الانتاج، كما يتعرض الكون إلى لفحة الكمون، أثناء مرحلة تزهير النبات، وتبدأ الإصابة بظهور بقع صغيرة بنية اللون علي الأوراق والسيقان وبعد ذلك تجف وتموت.

هناك أيضًا فطر يتسبب في ذبول الكمون، یهاجم النبات في أي مرحلة من مراحل النمو حیث تذبل النباتات المصابة وتمـوت، وهناك صعوبة في مقاومة هذا المرض ولكن یمكن تقلیـل الإصابة عن طریق زراعة بذرة غیر مصابة وخالیة من المرض ومعاملة البذرة بالمطهرات الفطریة مثل التوبسن بمعدل 4 جم للكيلو بذور قبل الزراعة.