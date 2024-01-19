رئيس مركز تغير المناخ: الخسائر العالمية للظاهرة 12.5 تريليون دولار

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنَّ ظاهرة التغير المناخي لم تنل بعد الاهتمام الكافي من جانب المواطنين، ومظاهرها تنقسم إلى تغيرات عنيفة تتسبب في الفيضانات والجفاف ولا تزال بعيدة عن مصر، وأخرى تُسمى «التغيرات الصامتة» تتسبب في تاثيرات سلبية على الاقتصاد بتدهور الزراعة وتهديد الأمن الغذائي.

أضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تغير المناخ يثير الرعب والجدل في العالم، مشيراً إلى تقرير صدر مؤخرا تناول الخسائر الاقتصادية المحتملة لهذه الظاهرة والتي قدرت بقيمة 12,5 تريليون دولار، ووفاة 14,5 مليون شخص بحلول عام 2050.

وتابع رئيس مركز تغير المناخ: «العديد من المحاصيل الزراعية الحيوية والمهمة تأثرت بسبب التغير المناخي، مثل مواسم الجفاف في البرازيل التي أهلكت محصول البن، وخسائر فادحة وكبيرة لا بد من تجنبها ومحاولة تفاديها عبر إجراءات وتدابير استباقية تقلل الآثار الضارة للتغير المناخي لمدة 10 و20 عاماً، ومصر ضمن الدول التي تتخذ مثل هذه الإجراءات».

واستطرد: «من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، التوسع أفقياً وإضافة أراض زراعية جديدة لتجنب انخفاض إنتاجية الأراضي الحالية من المحاصيل، ومنذ عام 2015 وحتى الآن نجحت الدولة في ضم 2 مليون فدان جديدة».