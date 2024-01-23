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«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» عن جريمة تجويع غزة: نرصد وفيات لأطفال من الجفاف

كتب:

يارا أشرف
12:46 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
جانب من الأحداث بقطاع غزة - صورة أرشيفية

جانب من الأحداث بقطاع غزة - صورة أرشيفية

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورات مهمة في قطاع غزة بجانب التطور الأساسي والأبرز، وهو التجويع الحاد الذي يتعرض له السكان في قطاع غزة وتحديدا في الشمال.

مشاهد التجويع بلغت مستويات غير مسبوقة

وأضاف «عبده»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشاهد التجويع بلغت مستويات غير مسبوقة وهناك بدأنا نرصد وفيات لأطفال من الجفاف ومرضى لا يستطيعون تلقي الرعاية الأولية، ولكن هناك تطورات مهمة منها إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس قذائف على مئات المواطنين الذين تجمعوا باتجاه جنوب غرب غزة لاستقبال بعض شاحنات الغذاء.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى ناصر الذي يخدم سكان جنوب قطاع غزة، واستهدف خياما ومناطق إيواء النازحين ووثقنا إصابة واستشهاد العشرات بها».

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