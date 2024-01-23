يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاصٍّ في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، الذي يُقامُ خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير القادم، وذلك انطلاقًا من رسالته الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة للكتاب 2024

ويقدِّم جناح المجلس هذا العام أكثر من 220 مؤلفًا وإصدارًا، منها 22 كتابًا جديدًا تعالج أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، من أبرز هذه الإصدارات الجديدة: كتاب «الغرب وإعادة اكتشاف الإسلام.. مقاربات الإسلام في الفكر الغربي المعاصر»، بقلم التجاني بولعوالي، وكتاب أعمال الندوة العلمية «مديات التعارف في المغرب والأندلس بين المسلمين والمسيحيين»، وكتاب «تدبير السِّلم الهويَّاتي في عالم المسلمين.. المفاهيم والمرتكزات والآليات»، بقلم مجموعة من الباحثين، وكتاب «أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس»، وكتاب «فكرة السلم فجر النهضة الأوروبية»، بقلم بناصر البعزاتي، وكتاب «الاكتراث في حقوق الإناث»، بقلم محمد بن مصطفى بن الخوجة الجزائري، وكتاب «الفلسفة الإسلامية في المغرب .. دراسة ونقد» بقلم الدكتور عماد خفاجي، وكتاب «محاضرات في علم التوحيد» بقلم محمد يوسف الشيخ، وكتاب عثمان بن عفان بقلم محمد الصادق عرجون، وكتاب القول السديد في علم التوحيد بقلم محمود أبو دقيقة.

كما يُقدِّم جناح المجلس لزوَّاره بالمعرض 11 مؤلفًا بقلم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، وهي: "مقوِّمات الإسلام"، "في المنهج الأزهري"، "في المصطلحِ الكلامي والصوفي"، "نظرات في فكر الإمام الأشعري"، "التراث والتجديد.. مناقشات وردود"، "أهل السنة والجماعة"، "حديث في العلل والمقاصد"، "القول الطيب"، "إن الدين يسر"، "آداب وقِيم"، "من دفاتري القديمة".

كما يضم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب عددًا من الإصدارات المهمة؛ منها: "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "مناهج التفكير في العقيدة" بقلم عماد خفاجي، وكتاب "حريَّة الفكر في الإسلام" بقلم محمد الصادق عرجون، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "دراسات متشابه النَّظم في قصص القرآن الكريم: مقارنةٌ وتحليلٌ" بقلم عبد الغني الراجحي.

وانطلاقًا من إيمان مجلس حكماء المسلمين بأهميَّة الترجمة، كونها جسرًا بين الحضارات في التواصل البناء، واصلَ المجلس جهوده في ترجمة الكتب الهادفة لتعزيز السِّلم، فترجم العديدَ من الكتب، على طريق الأخوَّة والسلام؛ من أبرزها: "التسامح الديني في أديان العالم"، بقلم الكاتبين جاكوب نيوسنر وبروس شيلتون، كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عدد من الباحثين.

ويستضيف جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكثر من 23 ندوة وفعالية ثقافية يحاضِرُ فيها عددٌ من المفكِّرين والخبراء ورجال الدين، يناقشون فيها العديد من القضايا الفكرية والإنسانية المهمة، أبرزها: "التكامل المعرفي بين العلوم نماذج من التراث الإسلامي"، "المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي"، "المرأة بين تعاليم الإسلام والتقاليد الموروثة".كما ينظم المجلس عددًا من الندوات الثقافية التي يقدمها شباب مبادرة منتدى شباب صنَّاع السلام، التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب وبناء وتطوير قدراتهم في مجالات صناعة السلام، وحوار الأديان، والتعايش السلمي ونشر قيم الأخوة الإنسانية.

جديرٌ بالذكر أن جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقع بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.