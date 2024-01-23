10 معلومات عن الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة.. فقد 25 شهيدا من عائلته

غادر الصحفي معتز عزايزة، قطاع غزة وصولا إلى مطار العريش، بعد تغطية أكثر من 100 يوم من حرب غزة التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، بعد فقدان عدد كبير من عائلته، وذلك ما جعلت كافة المعلومات عن الصحفي معتز عزايزة محط اهتمام العالم.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» أبرز معلومات عن الصحفي معتز عزايزة، الذي أعلن مغادرة قطاع غزة من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي عبر تطبيق «إنستجرام»، يظهر فيها وهو يخلع سترته، معربا عن أسفه للشعب الفلسطيني، ومنددا بالأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر على القطاع.

10 معلومات عن الصحفي معتز عزايزة

ومن أبرز المعلومات عن الصحفي معتز عزايزة، أنه ولد في مدينة غزة بفلسطين.

حصل الصحفي معتز العزيزة على البكالوريوس في اللغة الإنجليزية عام 2021.

درس الصحفي معتز عزايزة الصحافة، وعمل في المجال الصحفي من خلال تغطية الأحداث في فلسطين وقطاع غزة.

وتضمنت المعلومات عن الصحفي معتز عزايزة، أنه يتقن اللغة الإنجليزية، التي تساعده في شرح وعرض الأحداث العدوانية المتكررة على القطاع، بهدف وصولها للعالم أجمع، وفقا لسبكة «ال بي بي سي«.

قتل 15 شخص من افراد عائلة الصحفي معتز عزايزة في 12 أكتوبر الماضي بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك خلال ضربةٍ جوية شنتها القوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلته في مخيم دير البلح.

استشهاد عدد كبير من أفراد عائلة الصحفي معتز عزايزة في حرب غزة

استشهد 25 شخصا من عائلة الصحفي معتز عزايزة خلال تغطيته للأحداث في قطاع غزة.

تطوع الصحفي معتز عزايزة بالعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

عمل الصحفي معتز عزايزة في الأونروا لتوثيق ما يحدث في قطاع غزة

يمتلك الصحفي معتز عزايزة أكثر من 12 مليون متابع على حسابه الشخصي بتطبيق «الإنستجرام»، يعرض عليه تطورات الأحداث في غزة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأطلق رواد التواصل الاجتماعي على الصحفي معتز عزايزة لقب «سوبر هيرو»، لعمله ودوره في تغطية تطورات الأحداث في غزة ونقلها للعالم.