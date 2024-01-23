الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في دمياط.. اعرف التفاصيل

يبحث المواطنون في محافظة دمياط عن الأحوزة العمرانية الجديدة 2024، والتي وأعلنتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتضمنت 20 عزبة تابعة لعدة مراكز وهي: «كفر سعد، الزرقا، فارسكور»، وذلك في إطار خطة التعاون المشترك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضحت محافظ دمياط، أن الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في دمياط جاءت وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 2023 المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات.

الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في دمياط

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية 7 عزب بمركز كفر سعد، و 12 عزبة بمركزى فارسكور وعزبة بمركز كفر الزرقا، مؤكدة أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الأحوزة العمراني.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تمت مراجعة وتدقيق الإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق بما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع، والقضاء على ظهور العشوائيات.