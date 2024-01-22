الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة البحيرة 2024.. اعرف الخريطة كاملة

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة خريطة الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة البحيرة 2024، إذ تم عرض جميع المخططات التفصيلية لعدد من القرى داخل المدن والمراكز، وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، للعمل بموجبها قانوناً، وذلك تيسيراً على المواطنين وللقضاء على العشوائيات.

الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة البحيرة 2024

وتضمنت الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة البحيرة 2024، ما يلي:

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزب الأوقاف بناحية زرقون القبلية بمركز دمنهور.

- اعتماد الأحوزة العمرانية لمنطقة النشو بمدينة إيتاي البارود.

- اعتماد قرية حوض فارس وقرية جعيف التابعة للوحدة المحلية لقرية النبيرة بمركز إيتاي البارود.

- اعتماد الحيز العمراني التفصيلي لمنطقة أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية بكوم اشو بمركز كفر الدوار.

- اعتماد تعديل شارع عمر بن الخطاب بمنطقة المراكبية بكفر الدوار.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة خياط التابعة للوحدة المحلية بالكوم الأخضر بمركز حوش عيسى.

- اعتماد الحيز العمراني لقرية أبو خداش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بالرحمانية، وقرية قراقص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور

-اعتماد المخطط التفصيلي لقرية برسيق التابعة للوحدة المحلية بقرية دمسنا بمركز أبو حمص

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية برسيق التابعة للوحدة المحلية بقرية دمسنا بمركز أبو حمص.

-اعتماد الحيز العمراني لقرية عثمان محرم التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير.

أماكن الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة البحيرة 2024

كما تضمنت الأحوزة العمرانية الجديدة في جنوب محافظة البحيرة 2024 ما يلي:

- اعتماد الأحوزة العمرانية لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية بقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقريتى بشارة حنا وكفر السابي التابعتين للوحدة المحلية بقرية لقانة بمركز شبراخيت.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط بمركز كوم حمادة.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر السوالم قبلي التابعة لقرية ششت الأنعام بمركز إيتاي البارود.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية بقرية النجاح بمركز بدر.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية نبيل الوقاد التابعة لقرية أحمد عرابي بمركز بدر.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط بمركز كوم حمادة.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر السوالم قبلى التابعة لقرية ششت الأنعام بمركز إيتاى البارود.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية بقرية النجاح بمركز بدر.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية نبيل الوقاد التابعة لقرية أحمد عرابى بمركز بدر.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر مجاهد التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حمادة.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الوفائية التابعة للوحدة المحلية بمركز الدلنجات.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقريتى الستمائة، شلتوت التابعتين للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى بمركز حوش عيسى.