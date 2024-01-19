الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 بالشرقية.. 8 مدن وعدد من القرى

أوضحت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الأحوزة العمرانية الجديدة في قرى محافظة الشرقية 2024، فيما تم تسليمها إلى ديوان عام المحافظة ومديرية الزراعة، وتوزيعها على الوحدات المحلية ومجالس المدن والجمعيات الزراعية.

الأحوزة العمرانية في محافظة الشرقية 2024

تستعرض بوابة «الوطن» الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة الشرقية 2024 لعدد من المدن والقرى والكفور والنجوع بدءا مع العام الجديد.

وأوضحت الهيئة العامة للتخطيط العمرانية في الشرقية تجديد الأحوزة العمرانية إذ جاءت تعديلات خرائط الحيز العمراني الجديد في 8 مدن، بالإضافة إلى القرى والكفور والنجوع بالمراكز التابعة لمحافظة الشرقية وفقا للتخطيط العمراني الجديد.

تجديد الأحوزة العمرانية بالشرقية في 8 مدن:

ووافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 لـ8 مدن والقرى والكفور على أن تكون في مدن «أبو كبير، الحسينية، كفر صقر، ههيا، مشتول السوق، أبو حماد، منيا القمح، بلبيس، الزقازيق والإبراهيمية».

الأحوزة العمرانية الجديدة بالشرقية 2024 بديرب نجم

ووافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على المخطط التفصيلي للتنمية العمرانية بمركز ومدينة الزقازيق في مساحة 4227 فدانا، فيما تمت الموافقة على مساحة 871 فدان بمركز ديرب نجم.