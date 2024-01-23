بوتين: نشهد مرحلة جديدة من بناء المحطة النووية في مصر

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع المشاركين في الاحتفالية الخاصة بمراسم صب الخرسانة في قاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، قائلا: «بدأت مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في مصر».

وأضاف بوتين، خلال كلمته أثناء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، أنّ هذه الخطوة أحد أهم المشاريع بين مصر روسيا، وإنجازها يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعزز قاعدة الطاقة وتطوير الصناعات الحديثة وفتح أماكن عمل للمختصين».

وتابع الرئيس الروسي: «في القرن الماضي، المختصون السوفييت شاركوا بشكل كبير في تطوير الاقتصاد والدفاع في مصر، وقدّموا المشروعات المتطورة في مصر مثل السد العالي، وبنوا شركات كثيرة ما زالت تعمل حتى اللحظة».