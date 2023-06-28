رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«سيلفي العيد».. صورة تجمع بين فلاديمير بوتين ورمضان قديروف

كتب:

محمد علي حسن
07:01 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
سيلفي العيد يجمع بوتين وقديروف

سيلفي العيد يجمع بوتين وقديروف

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إنه التقى عشية عيد الأضحى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدث عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. 

وعلى قناته في منصة «تليجرام»، نشر قديروف صورة «سيلفي» مع بوتين بمناسبة عيد الأضحى.

الحديث عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي

وقال قديروف: «في اجتماعنا، تحدثت عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان، كما ناقشنا الخطط طويلة المدى والإنجازات في المنطقة».

بوتين يهنئ المسلمين

وأضاف رئيس الشيشان: «في نهاية الاجتماع، طلب مني فلاديمير بوتين أن أنقل خالص تهانيه إلى جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونقل تمنياته بالسعادة والخير والسلام والازدهار».

ووفقا له، طلب بوتين أيضا تهنئة المقاتلين ضمن مجموعة قوات «أحمد» الشيشانية الموجودين في منطقة نوفوروسيا بشكل منفصل.

وقال بوتين لقديروف: «أتمنى النجاح للشباب الشجعان، ونتمنى لكم التوفيق والسرعة في إنجاز مهامهم».

اقرأ المزيد:

بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. «يحافظ على قيم الخير والرحمة»

بوتين: مجموعة «فاجنر» حصلت على مليار دولار من الدولة الروسية خلال عام

بوتين مخاطبا الجيش الروسي بعد إنهاء تمرد «فاجنر»: لقد أوقفتم الحرب الأهلية

بوتين: نقدر ما قام به رئيس بيلاروسيا في حل أزمة تمرد فاجنر
بقلم محمد علي حسن