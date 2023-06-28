«سيلفي العيد».. صورة تجمع بين فلاديمير بوتين ورمضان قديروف

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إنه التقى عشية عيد الأضحى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدث عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وعلى قناته في منصة «تليجرام»، نشر قديروف صورة «سيلفي» مع بوتين بمناسبة عيد الأضحى.

الحديث عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي

وقال قديروف: «في اجتماعنا، تحدثت عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان، كما ناقشنا الخطط طويلة المدى والإنجازات في المنطقة».

بوتين يهنئ المسلمين

وأضاف رئيس الشيشان: «في نهاية الاجتماع، طلب مني فلاديمير بوتين أن أنقل خالص تهانيه إلى جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونقل تمنياته بالسعادة والخير والسلام والازدهار».

ووفقا له، طلب بوتين أيضا تهنئة المقاتلين ضمن مجموعة قوات «أحمد» الشيشانية الموجودين في منطقة نوفوروسيا بشكل منفصل.

وقال بوتين لقديروف: «أتمنى النجاح للشباب الشجعان، ونتمنى لكم التوفيق والسرعة في إنجاز مهامهم».