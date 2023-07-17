فلاديمير بوتين يحذر من استخدام الذخائر العنقودية: سيكون لروسيا حق الرد

قال الرئيس الروسي فلاديمير، إن في حالة استخدام الجانب الأوكراني الذخائر العنقودية ضد بلاده، فسيكون من حق موسكو الرد بالمثل، موضحَا أنه لم يستخدمها حتى الآن رغم امتلاك روسيا عدد منها.

فلاديمير بوتين: نمتلك الذخائر العنقودية

وفي مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل راوين، أكد فلاديمير بوتين أن بلاده تمتلك سلاح الذخائر العنقودية، لكنها لم تستخدمها، على الرغم من أنه في وقت ما كان هناك نقص في الأسلحة، لكنه اعتقد أنه لم يكن بحاجة إليها، لكن في حالة استخدمها فأن بلاده يحق لها الرد بالمثل.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بسبب نقس الذخيرة بشكل عام، مضيفًا أن أمريكا نفسها أدانت استخدام هذا السلاح وأكدت أنه جريمة، وهو ما يجب أن يكون، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز العربية.

وأوضح أن روسيا لديها مخزون كاف من الذخائر العنقودية من عدة أنواع. وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن امدادات الذخائر من هذه الأنواع يعرض المدنيين للخطر، ويهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

أوكرانيا تتسلم الذخائر العنقودية

وأفاد تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي، نقلا عن مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية دوجلاس سيمز، فأن أوكرانيا تسلمت بالفعل الذخائر العنقودية.

وعلى الرغم من أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا واجه معارضة شديدة من الديمقراطيين، والعديد من خبراء الحد من الأسلحة وجماعات حقوق الإنسان والعديد من الحلفاء الأوروبيين، فإنه أعلن أنه سيتم تسليم تلك الأسلحة إلى كييف.