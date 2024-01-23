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الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية حدث تاريخي للمصريين

كتب:

نرمين عفيفي
12:55 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بمشاركة الرئيس الروسي فلادمير بوتن بمراسم صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، مما يسمح للدولة المصرية ببدء المرحلة التالية الخاصة ببناء الوحدات المختلفة، موجها الشكر لجميع المشاركين في الحدث.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالاحتفال بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، عبر الفيديو كونفرانس، أن هذا الحدث التاريخي سيترسخ في فكر الشعب المصري وسيشهد إرادة هذا الشعب الذي يعهد ويتطلع لكتابة التاريخ عبر القرون، واليوم يكتب تاريخا جديدا عبر تحقيق الأحلام لكل المصريين لكي تكون محطة الضبعة النووية لأغراض سلمية.

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