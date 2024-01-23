طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة: «امتحان العلوم كان سهلا»

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة عن فرحتهم عقب انتهاء امتحان مادة العلوم، إذ أشارت نوران علي إحدى طالبات الصف الثالث الإعدادي، أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة الامتحان جاءت بشكل مباشر.

وأكدت نور مدين طالبة الشهادة الإعدادية في البحيرة أن الوقت كان كافياً للانتهاء من جميع أسئلة امتحان مادة العلوم، كما أن جميع الأسئلة كانت من الكتاب المدرسي.

امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية في البحيرة

وأدى منذ قليل طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة العلوم في اليوم الخامس من أيام امتحانات للفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، للعام الدراسي الحالي 2023/2024 والتي من المقرر أن تختتم غدا الأربعاء 24يناير2024 بأداء امتحان الدارسات الاجتماعية.

وشهدت الامتحانات حالة من الهدوء والانتظام كما لم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على توفير كافة وسائل الهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الطلاب الامتحانات.

اتخاذ التدابير اللازمة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.