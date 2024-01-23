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بوتين: سنبذل كل ما بوسعنا لتصبح مصر فعالة ضمن عمل مجموعة البريكس

كتب:

يارا أشرف
01:24 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إننا سنقوم بكل ما بوسعنا لكي تصبح مصر فعالة ضمن عمل مجموعة البريكس، ولدينا أكثر من 200 فعالية ضمن مجموعة بريكس، ونأمل أن تشارك مصر في هذه الفعاليات.

وأضاف، في كلمته خلال صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية: «نتنظر الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع مجموعة البريكس بـ أكتوبر من العام الجاري، مشروع محطة الضبعة تم إطلاقه بمشاركة الرئيس السيسي».

وتابع: «العقد الذي تم التوقيع عليه لبناء هذه المحطة كان في 2017 خلال زيارتي لمصر، ومنذ هذا التاريخ ونحن نتابع إنجاز هذا المشروع».

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