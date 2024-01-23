بوتين: محطة الضبعة النووية مشروع ضخم يضم 16 ألف عامل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ محطة الضبعة النووية مشروع ضخم يضم أكثر من 16 ألف عامل مصري وروسي، يعملون جنبا إلى جنب.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر «فيديو كونفراس»، أنّ روسيا تحضر الكوادر المختصة وممثلي شركة «روساتوم» للعمل في المشروع، وحصل أكثر من 90 طالب مصري على التعليم المطلوب في هذا المجال.

وتابع بوتين: «نقدم المساعدة لأصدقائنا المصريين طوال مدة عمل المشروع، بما في ذلك تقديم الوقود النووي والتعامل مع النفايات النووية، والاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية»، موجّها الشكر للعاملين في المشروع وتمنى لهم النجاح والتوفيق.