كاتب صحفي: روسيا هي الحليف الأكبر لمصر.. والعلاقات بين البلدين تاريخية

أكد الكاتب الصحفي إسلام الشافعي على أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا، وهو ما يتضح من مساعدة روسيا لمصر في التسليح خلال بناء السد العالي، وقوام مصر كان التسليح الروسي.

وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد» أن روسيا هي الحليف الأكبر لمصر، وأنَّ الرئيس الروسي يعي ذلك تمامًا ويدرك مدى التعاون مع مصر.

تخطيط مفاعلات مشروع الضبعة النووية يدخل فيها أيدي عاملة مصرية

وتابع الكاتب الصحفي أنَّ تخطيط المفاعلات المكونة لمشروع الضبعة النووية يدخل فيها أيدي عاملة مصرية، وروسيا ترحب بتوطين التقنية النووية في مصر.

توطين روسيا للتقنية النووية في مصر له باع كبير في الوطن العربي

وأوضح الشافعي أنَّ توطين روسيا للتقنية النووية في مصر له باع كبير في الوطن العربي، وله أهمية كبيرة ودور حيوي خاص لمصر والمصريين.