السيسي: البرنامج النووي السلمي يلبي احتياجات مصر في الطاقة والتنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما يجري حاليا بمجال إمدادات الطاقة بمصر يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير خاصة بإنعاش البرنامج النووي السلمي لأنه يضمن إمدادات الطاقة لتقليل ارتفاع الأسعار، ما يُحدث توازنا طاقيا لمصر وتلبية كل احتياجات مصر بمجال الطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحصول على مصادر متجددة أخرى لمكافحة التقلبات المناخية.

وتقدّم السيسي خلال كلمته بفعاليات الاحتفال بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية عبر الفيديو كونفرانس، بالشكر للرئيس الروسي لمشاركته بالمراسم وجميع العاملين بالمشروع والشركات المصرية التي تشرف على المشروع، متمنيا النجاح والتوفيق بالمشروع.

كما تقدم الرئيس السيسي بالشكر لنظيره الروسي لدعمه البرنامج والملف النووي بمصر ومتابعته لتحقيق الأهداف المصرية.