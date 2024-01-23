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السيسي: البرنامج النووي السلمي يلبي احتياجات مصر في الطاقة والتنمية

كتب:

نرمين عفيفي
01:06 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما يجري حاليا بمجال إمدادات الطاقة بمصر يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير خاصة بإنعاش البرنامج النووي السلمي لأنه يضمن إمدادات الطاقة لتقليل ارتفاع الأسعار، ما يُحدث توازنا طاقيا لمصر وتلبية كل احتياجات مصر بمجال الطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحصول على مصادر متجددة أخرى لمكافحة التقلبات المناخية.

وتقدّم السيسي خلال كلمته بفعاليات الاحتفال بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية عبر الفيديو كونفرانس، بالشكر للرئيس الروسي لمشاركته بالمراسم وجميع العاملين بالمشروع والشركات المصرية التي تشرف على المشروع، متمنيا النجاح والتوفيق بالمشروع.

كما تقدم الرئيس السيسي بالشكر لنظيره الروسي لدعمه البرنامج والملف النووي بمصر ومتابعته لتحقيق الأهداف المصرية.

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بقلم نرمين عفيفي