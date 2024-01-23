القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25-1-2024.

وقال وزير الدفاع في برقيته: «يطيب لي أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لجيل عظيم من رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين أعظم القيم والمبادئ الأصيلة لأمتنا المصرية جيلا بعد جيل».

وتابع وزير الدفاع: «مع الاحتفال بهذه المناسبة فإنني ورجال القوات المسلحة نثمن بكل التقدير والاعتزاز دوركم الوطني المشرف في تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الغالية وتأمين انطلاقتها نحو البناء والتنمية في ربوع مصر كافة، وفقكم الله لخدمة الوطن وشعبه العظيم، وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.