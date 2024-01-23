مكتبة الإسكندرية تقدم خصومات تصل إلى 75% في معرض القاهرة للكتاب

أعلنت مكتبة الإسكندرية، تقديم خصم يتراوح بين 20% إلى 75% علي مطبوعاتها، في جناحيها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 التي تنعقد خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، على أن ينتهي هذا الخصم بإنتهاء فترة انعقاد المعرض.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مشاركة مكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 بحسب الإعلان الرسمي.

مكان مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يتواجد مكان مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 عبر جناحين وهم:

- جناح العرض:

صالة 3 جناح رقم B55

- جناح البيع:

صالة 1 جناح رقم A1

مشاركات مكتبة الإسكندرية في المعرض

وتستعرض مكتبة الإسكندرية من خلال الجناحين أكثر من 550 عنوان من أحدث وأبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية من حيث التنوع والتعددية في مختلف تخصصات العلوم والمعارف الإنسانية.

كنت توفر إصدارات دورية من أبرزها سلسلة «تراث الإنسانية للنشء والشباب» وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كافة فروع المعرفة الإنسانية على نحو مبسط وسهل.

كما تتوفر مجلة «ذاكرة العرب»، وهي دورية علمية مُحكّمة تهتم بالتراث الثقافي والتاريخي والحضاري للبلدان العربية والإسلامية.

بالإضافة إلى مجلة ذاكرة مصر التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وسلسلة «مراصد» المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و«أوراق» التي تتخصص في الدراسات المستقبلية، فضلاً عن حولية «أبجديات» التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة «كراسات قبطية» المهتمة بالتراث القبطي، وكذلك سلسلة «روايات المشروع القومي لتوثيق التراث المسرحي» الصادرة من مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.