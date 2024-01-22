أسعار وطرق حجز حفل حمزة نمرة في مكتبة الإسكندرية

يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي كبير بمكتبة الإسكندرية في شهر فبراير المقبل، وذلك بعد غياب عن المدينة الساحلية دام لعدة سنوات.

وفُتح باب حجز تذاكر حفل حمزة نمرة، مع توفير 4 فئات للتذاكر لتناسب كافة المواطنين الراغبين في حضورالحفل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل حفل حمزة نمرة في مكتبة الإسكندرية 2024 من حيث الموعد والأسعار وطرق الحجز للتسهيل على المواطنين، حسب الإعلان الرسمي من مكتبة الإسكندرية.

موعد حفل حمزة نمرة في مكتبة الإسكندرية

تقام حفل حمزة نمرة في مكتبة الإسكندرية 2024، مساء الخميس، 8 فبراير، وذلك في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، على أن تبدأ في الساعة 8 مساء من ذلك اليوم.

أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة في مكتبة الإسكندرية

وجرى طرح 4 فئات لتذاكر حفل حمزة نمرة في مكتبة الإسكندرية 2024، وهي كالتالي: 710، 610، 510، 350 جنيهًا

طرق حجز حفل حمزة نمرة

ويمكن حجز تذاكر حفل حمزة نمرة في مكتبة الإسكندرية 2024، من خلال شباك التذاكر بشارع بورسعيد، والشاطبي، في المواعيد الآتية:

من الأحد إلى الخميس: من الساعة 10.00 صباحًا إلى 6.30 مساءً.

السبت: من الساعة 10.00 صباحًا إلى 2.00 ظهرًا.

ويظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية من الساعة 10.00 صباحًا، «ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2.00 ظهرًا» إلى موعد بدء الفعالية، أو من خلال الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: (اضغط هنا)