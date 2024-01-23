محافظ مطروح: لا صحة لانتشار أمراض بين الإبل تؤدي لنفوقها

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه لا يوجد أية أمراض وبائية أصابت الإبل عللا مستوى المحافظة، كما لا توجد أية حالات مشتبه بها، وذلك ردا على ما ورد على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور مرض على الإبل ونفوق بعضها.

«إبل مطروح» خالية من الأمراض

وقال محافظ مطروح في بيان اليوم، إنه فور تداول أنباء عن وجود أمراض تسبب نفوق الإبل، على الفور جرى توجيه مديرية الطب البيطري بتشكيل لجنة ومعاينة على أرض الواقع وعرض تقرير، وتبين أنه لم يتم رصد أي أمراض بين الإبل.

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه جرى تشكيل لجنة انتقلت على الفور إلى منطقة الشكوى في قرية العميد بالكيلو 73 بمركز الحمام شرق مطروح، بناء على تكليف محافظ مطروح لفحص وبحث الشكوى والاستفسار عن مرض في الإبل يسمى عن البادية «أبو نهيف».

تشكيل لجنة لفحص الشكوى

والتقت اللجنة مع صاحب المنشور على موقع التواصل الاجتماعي، والذي أفاد أنه قام بنقل هذه الصور من إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، وقام بإعادة نشرها مرة أخرى بقصد التوعية للمربين في حال حدوث هذا المرض في المنطقة أو المحافظة، علماً بأنه يتم إجراء تقصي شهري من إدارة الإبيديميولوجي بالمديرية عن الأمراض الوبائية ولم يتم رصد اشتباه لأي مرض.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية الطب البيطري في المتابعة العاجلة للشكوى، في إطار جهود أجهزة المحافظة المستمرة والمعنية بتنمية الثروة الحيوانية بمطروح والحفاظ عليها.