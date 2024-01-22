خبير سياحي: إفريقيا تستعيد التدفق السياحي لمستويات ما قبل كورونا بنسبة 96%

قال الخبير السياحي محمد كارم إنَّ منظمة الصحة العالمية تجري الإحصائيات وفقًا لأكثر من موقع تابعين لها، لافتا إلى أن إعلان المنظمة أن مليارا و300 سائح سافروا خارج البلاد خلال عام 2023، فهو يعد رقما كبيرا مقارنة بعام 2022 الذي وصل أعداد السائحين به 900 مليون سائح.

تحقيق إفريقيا لعائد سياحي بنسبة 96 %

وأضاف «كارم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ تحقيق إفريقيا لعائد من السياحة بنسبة 96% يعد مؤشرات كبير ومهمة جدا، لافتًا إلى أنَّ الدول السياحية بقارة أفريقيا تتضمن عددًا من الدول في مقدمتهم مصر باعتبارها الدولة الأولى الجاذبة للقطاع السياحي بالقارة الإفريقية.

مصر في مقدمة الدول الإفريقية في جذب السياح

وأوضح أنَّه يلي مصر من حيث جذب أعداد من الوافدين للسياحة، تونس ويليها المغرب ثم الجزائر وتنزانيا وكينيا وجنوب أفريقيا ومالي والسنغال وأخيرا إثيوبيا، مشيرًا إلى أنَّ السياحة بإفريقيا تعد من أجمل المدن السياحية بالعالم لأنها تستقطب أنواع مختلفة من السياحة منها السياحة البرية.