تحذير رسمي من علاج منتشر لمتحور كورونا الجديد.. ورسالة مهمة للمواطنين

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن فيروسات الجهاز التنفسي، مثل متحور كورونا الجديد، والفيروس التنفسي المخلوي، والهربس، والغدي، والإنفلونزا، تنتشر بشكل أكبر خلال فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويقل تدفق الهواء، مما يسهل انتشار الفيروسات.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا في مصر خلال فصل الشتاء، هي متحور كورونا الجديد، والإنفلونزا الموسمية، والفيروس التنفسي المخلوي.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، مثل ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب الأماكن المزدحمة.

تحذير من علاج منتشر لمتحور كورونا الجديد

وحذر المصدر المواطنين، من الحصول على علاج متحور كورونا الجديد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحالات المرضية تختلف من مريض إلى آخر، بالإضافة إلى وجود أدوية جرى حذفها من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، لافتا الى أن متحور كورونا الجديد لا خوف منه، وعلاجه بسيط، ولا يحتاج إلى قلق، وكل الحالات المصابة به لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات.

ما الفيروسات التنفسية

وأضاف المصدر، أن الفيروس التنفسي المخلوي لا يوجد خطر منه، لكن الفئات الأكثر عرضة للإصابة به الأطفال، نظرا لقلة مناعتهم، مطالبا المواطنين بضرورة توخي الحظر خلال الفترة الحالية، وتقوية الجهاز المناعي للأطفال، من خلال الحصول على اللقاحات، سواء الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، من خلال الجرعة التعزيزية.