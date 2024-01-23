خبير في الشؤون الروسية: مصر مفتاح موسكو على العالم العربي وأفريقيا

قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إن العلاقات الروسية المصرية قديمة وتاريخية سواء في زمن الاتحاد السوفيتي أو الآن، فهي قائمة على علاقات صداقة وثقة والمحبة بين الطرفين ولا يوجد فيها أي خلل أو شائبة.

ترحيب بوجود مصر بالمنتديات الدولية

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا في جميع المنتديات والمؤتمرات ترحب بوجود مصر كدولة عربية وإفريقية كبيرة وهي مفتاح لروسيا على العالم العربي والإسلامي والإفريقي، موضحا أن الطاقة هي أهم شيء في الحياة، وكذلك تطوير الصناعة فيما بعد وسيكون لهذه المشاريع أثر بالغ.

مصر أصبحت عضوا في مجموعة بريكس

وتابع أن مصر أصبحت عضوا في مجموعة بريكس، وسيكون لهذا الانضمام أثر بالغ على تطوير وتفعيل عمل هذه المجموعة في المستقبل، مشيرا إلى أنّ جميع المراقبين والمحللين ينظرون بكثير من التفاؤل والأمل لهذه المشاريع وأن تتطور وتكثر في المستقبل.