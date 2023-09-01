تفاصيل استثمار الإمارات لأموال جديدة في بنك التنمية مجموعة بريكس

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، وذلك حسبما أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.

ونقلت سبوتنيك تصريحات صحفية عن وزير الاقتصاد الإماراتي أكد فيها أن الإمارات ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول مجموعة بريكس.

وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي في تصريحات سابقة أن الإمارات تلقّت دعوة للانضمام إلى بريكس مشيرًا أنها تسعى لضخّ أموال في رأسمال بنك التنمية التابع للمجموعة.

وأكد أن الانضمام لـبريكس لا يمثّل تغييراً في علاقات الدولة القائمة على الشراكات مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وغيرها من دول الدول الغربية.

الإمارات مشاركة بـ1.06% في البنك حاليا

وشاركت الإمارات العربية المتحدة في رأس مال بنك بريكس بملبغ قدره 556 ألف دولار بنسبة تساوي 1.06%.

وانقسمت الحصص الخاصة برأس المال بالتساوي بين الدول الخمس المشاركة في تأسيس بنك بريكس وهي الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند.

وكانت المشاركة الأعلى بين الدول المنضمة حديثا هي مصر بنسبة 2.27% برأس مال يساوي 1.1 مليون دولار، حسبما نقلت روسيا اليوم عن الصفحة الرسمية لبنك بريكس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انضمام 6 دول جديدة لبريكس

وانضمت 6 دول جديدة لتجمع بريكس منها مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية بداية من يناير القادم.

وشهدت مدينة جوهناسبرج عاصمة جنوب أفريقيا قمة قادة دول البريكس بحضور ممثلي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب افريقيا، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.

ووافق قادة دول بريكس على انضمام 6 دول جديدة، من بين 23 طلب انضمام قدمتهم الدول، كما وافقوا على عدد من القرارات المنتظر تنفيذها بداية من العام القادم، والتي تهدف لوقف الاعتماد على الدولار الأمريكي وتقديم الدعم للدول الأعضاء.

ومن المنتظر الإعلان عن العملة الموحدة لمجموعة بريكس خلال الفترة المقبلة والتي ستقلل من الاعتماد على الدولار وستزيد الاعتماد على العملات المحلية وعملة بريكس.