«مصر أكتوبر»: محطة الضبعة النووية إنجاز جديد للجمهورية الجديدة

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أنّ مشروع الضبعة النووية نتاج للتعاون المثمر البناء بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات.

تطور العلاقات المصرية الروسية

وقالت مديح في تصريحات عنها اليوم، أنّ العلاقات المصرية الروسية شهدت تطورا ملحوظا وكبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، منوهة بأنّ مصر تعتبر شريكا استراتيجيا مهما لروسيا في إفريقيا.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر حدث تاريخي لبلادنا وشعبنا، وإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لولا قيادته الحكيمة ما استطعنا استعادة ريادتنا ومكانتنا الدولية.

إنشاء محطة الضبعة

وأشارت رئيس مصر اكتوبر إلى أنّ إنشاء محطة الضبعة النووية السلمية يأتي استكمالا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لمجالات الطاقة المختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي، وفتح أسواق جديدة لمشروعات الطاقة في مصر وروسيا.