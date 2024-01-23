منتدى شباب العالم و«تيك توك» يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشباب وريادة الأعمال

أعلن منتدى شباب العالم عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة تيك توك الرائدة عالميًا في مجال الفيديوهات القصيرة، وذلك في يوم 11 يناير 2024 بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل. فضلا عن زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية.

حضور مراسم التوقيع

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمنتدى شباب العالم في الاهتمام بتعزيز ونمو بيئة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتشجيع الشباب واحتضان المواهب الشابة، وتأهيلها للمشاركة الفعالة في سوق العمل، مما يمكنهم من اكتساب مهارات وخبرات متقدمة تعزز فرصهم المستقبلية.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وسارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم، وفرح طوقان مدير العلاقات الحكومية لتيك توك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا وباكستان.

وعقب توقيع المذكرة، صرحت سارة بدر بأن هذه الشراكة تشكل مفتاحًا أساسيًا للنجاح، وأشادت بأهمية الاستثمار في الشباب كأساس للتنمية، من خلال توفير الأدوات والموارد التي تساعد على تطوير الابتكار والإبداع، وتشجيع روح ريادة الأعمال.

فاعليات «تيك توك» خلال منتدى شباب العالم

ومن جانبها، أعربت فرح طوقان عن سعادتها بالتعاون مع منتدى شباب العالم ضمن جهود تيك توك لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على مشاركة آرائهم وأفكارهم، وأشارت إلى أن هدفهم هو زيادة الوعي وتقديم المعلومات الضرورية حول الاقتصاد الإبداعي، الذي يعتبر محركا رئيسيا لنمو المجتمعات، كما أكدت على أهمية الإبداع والثقافة كعوامل أساسية تسهم في تعزيز التقدم. وهو جزء من استراتيجيتهم التي تركز على توفير بيئة آمنة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم.

وفي إطار المذكرة الموقعة بين الجانبين، ستنظم منصة تيك توك خلال فعاليات منتدى شباب العالم العديد من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، فضلا عن إصدار إشعارات على المنصة لجذب الانتباه إلى انطلاق المنتدى، كما ستقدم مقاطع فيديو حصرية حول قضايا السلامة عبر الانترنت وريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بالمستخدمين، ستوفر منصة تيك توك إمكانية الوصول إلى المحتوى المباشر لحدث منتدى شباب العالم بشكل سهل وميسر من خلال صفحة خاصة على المنصة، فضلا عن إطلاق صفحة مخصصة للمواد التسويقية والمحتوي الدعائي الخاص بالحدث، والتي تشكل مصدرًا مميزا للمستخدمين للحصول على معلومات حول المنتدى.

أجندة أعمال تفصيلية ضمن البروتوكول

وجار حاليًا العمل على أجندة أعمال تفصيلية ضمن البروتوكول الموقع بين منتدى شباب العالم وتيك توك، استعدادًا لتنظيم الأنشطة وتحديد نقاط الاستفادة المشتركة بين الطرفين خلال الفعاليات المقرر عقدها في العام الحالي، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

الجدير بالذكر، أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب، إذ يعتبر منتدي شباب العالم حدث سنوي عالمي يعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، ونقل رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

ويتميز منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة والاستثنائية هذا العام ب 6 مبادرات تشمل مجموعة متنوعة من الأهداف والفعاليات التي تنفذ على أرض الواقع، تتضمن هذه المبادرات دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي، ودعم الصحة النفسية، وإطلاق منصة للمتطوعين، وتقديم الدعم للاجئين والمهاجرين.