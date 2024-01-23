محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى «سيمون أرزت» التراثي

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيمون أرزت للتطوير والإدارة، وذلك لمتابعة أعمال تطوير مبنى سيمون أرزت التراثي الذي يقع على ضفاف قناة السويس، وتحويله لمبنى تراثي يحتفظ بشكله التاريخي ومول تجاري حديث يليق بأهمية الموقع الذي يحتله.

النهوض بالسياحة في بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير مول سيمون أزرت يأتي في إطار خطة النهوض بالقطاع السياحي بمدينة بورسعيد، لافتا أن إعادة الحياة للمول وتطويره والاستفادة منه يساهم في جذب الزائرين من خلال أساليب العرض الحديثة للبضائع ذات الجودة إلى جانب التعامل مع أطقم السفن التي ترسو في ميناء غرب بورسعيد، كما كان الحال من قبل طوال تاريخ هذه المحلات الشهيرة، وسيعود التطوير بفوائد إيجابية على أبناء بورسعيد المرتبطين وجدانيا وتاريخيا باسم محلات سيمون أرزت.

تطوير مبنى سيمون أزرت في بورسعيد

وناقش المحافظ مع الوفد كل المستجدات المتعلقة بقرب انتهاء العمل في تطوير مبنى سيمون أزرت، مؤكدا تقديم كافة الدعم لإعادة الواجهة التاريخية والسياحية للمبنى، كما أكد ممثلو سيمون أرزت الانتهاء من أعمال تطوير المول في أقرب وقت، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم الكبير فيما يتعلق بتطوير مبنى سيمون أرزت، كما أشادوا بالتطور الحضاري غير المسبوق الذي شهدته بورسعيد في المجالات كافة.

يذكر أن مول سيمون أزرت واحدا من أكبر المتاجر في عصره ببورسعيد، وأصبح نقطة جذب شهيرة على مستوى العالم، وكانت مساحته حوالي ألفي متر مربع، مع واجهة الشارع من أربعين مترا، ويتألف من قاعة مستطيلة مع صالات العرض على طابقين، ويسمح السقف الزجاجي بإضاءة عن طريق الضوء الطبيعي، كما أن المبنى مثال نموذجي من النمط المعماري الأوروبي الحديث على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.