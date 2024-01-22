عضو بـ«الشيوخ»: القطاع السياحي أهم مصدر لتوفير العملة الأجنبية للبلاد

ثمن النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، جهود الدولة الرامية لتطوير ونهضة القطاع السياحي في مصر، لاسيما مع التوجه الهادف لزيادة عدد السائحين الوافدين للبلاد بنحو 30 مليونا في غضون 5 سنوات.

تنشيط القطاع السياحي في مصر

وقال النائب محمد سعيد الدابي، في تصريحات لـ«الوطن» إنه استكمالا لتلك الجهود، فإنه أضحى مهما تذليل كافة العقبات التي تواجه السائحين للاستفادة الممكنة منهم ولكي يكونوا قادرين على زيارة المواقع الأثرية والاستمتاع بالسياحة الشاطئية، والتي من بينها ضرورة توفير طيران داخلي يسمح بسهولة التنقل بين المدن السياحية مثل الغردقة والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وغيرها من المدن التي تستقبل عددا لافتا من السائحين كل عام.

وبحسب عضو مجلس للشيوخ، فإنه توازيا مع هذا الأمر، نطالب كذلك بضرورة توفير تطبيق ذكي رقمي يكون بمثابة المرشد للسائحين يضم كافة أنواع المدن السياحية وأبرز المواقع المصرية التي يقصدها السائحون، وكذلك أهمية كل موقع وما يتميز به اختلافا عن الآخر.

القطاع السياحي أهم مصدر لتوفير العملة الأجنبية للبلاد

وأشار إلى أن القطاع السياحي أهم مصدر لتوفير العملة الأجنبية للبلاد لذلك نحن نعلم يقينا أنه يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، ولاسيما في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت قطعا على الاقتصاد المصري وبالتالي لا بد من وجود أفكار جديدة ومستحدثة لتنشيط القطاع والمساهمة في تنميته وتطويره.