محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل ببعض المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، ومستجدات العمل في عدد من ملفات النظافة، وإزالة الإشغالات داخل أحياء المحافظة،جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء بالمحافظة.

إزالة الإشغالات بأحياء بورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، واعمال النظافة، وإزالة الإشغالات داخل أحياء بورسعيد،موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، فضلا عن متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية، و مشروعات انشاء الأسواق والمجمعات الحضارية، موجها بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

ظهور بورسعيد بصورة حضارية

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الإشغالات، لافتا لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لانهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد.

يذكر أن محافظة بورسعيد قد شهدت خلال السنوات الأخيرة الماضية مشروعات تنموية وخدمية وسياحية في مختلف أحياء المحافظة.