وزيرة الثقافة تتابع التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قُبيل افتتاحه غدًا، إذ يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمعارض، ويستمر في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المُقبل.

وخلال الجولة، تفقدت وزيرة الثقافة، جناح مملكة النرويج «ضيف شرف» الدورة 55 من المعرض، كما تفقدت تجهيزات الأجنحة الرسمية المشاركة بالمعرض، وعدد من دور النشر.

تفقدت الوزيرة جناح صغار الناشرين، الذي تشارك به دور النشر الناشئة، ويمثل إحدى صور دعم الدولة لصناعة النشر، وتشجيع صغار الناشرين على استمرارية الاستثمار في هذه الصناعة الثقافية الهامة.

التراث الفلسطيني في معرض الكتاب

الدكتورة نيفين الكيلاني، تفقدت أيضا جناح دولة فلسطين، الذي يحوي ملامح من التراث الفلسطيني وعدد من الإصدارات الفلسطينية المهمة، وأشارت إلى أن الثقافة الفلسطينية حاضرة بقوة بالدورة الحالية من المعرض من خلال جناح رسمي لدولة فلسطين، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تُناقش أدب المقاومة، بمشاركة أدباء من مصر وفلسطين.

تأتي الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وجرى اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن «شخصية المعرض»، واسم الكاتب يعقوب الشاروني «شخصية معرض كتاب الطفل».