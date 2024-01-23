الظهور الأول لإطارات بروميتيون الجديدة في رالي داكار بالسعودية.. أول إطارات تحمل علامة بروميتيون من فئة 02 SERIE

أطلقت مجموعة بروميتيون للإطارات أول إطارات تحمل علامة بروميتيون من فئة Serie 02. يُطلق على المنتج الجديد اسم S02 Pista وهو أول إطار يحمل علامة بروميتيون في تاريخ المجموعة.

وظهرت هذه الإطارات لأول مرة في رالي داكار الذي أقيم في المملكة العربية السعودية من 5 إلى 19 يناير حيث كان الحدث أول مشاركة رسمية للمجموعة في المسابقة، وقامت بروميتيون فيه بتجهيز أربع شاحنات لفريقي Italtrans و Tibau.

وتعليقاً على الإطلاق، قال روبرتو ريجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروميتيون للإطارات: "إن إطلاق منتج في سباق للشاحنات يُعد الأصعب في العالم هو تحدٍ نثق في قدرتنا على مواجهته. الإطارات التي ظهرت في رالي داكار هي الأولى التي تحمل علامة بروميتيون التجارية، والتي تزيدنا فخراً وتمثل خطوة مهمة في تاريخنا. ولقد اخترنا فريقين يتمتعان بخبرة واسعة وأقمنا معهما تعاونا مثمراً".

بروميتيون S02 Pista هي جزء من فئة Series 02 الجديدة، والتي تشترك معها في نفس الحزمة التكنولوجية. ولقد تم تصميم الإطار لتوفير سلامة هيكلية كبيرة لاستخدامات الطرق الوعرة الأكثر قسوة. مقارنةً بالمنتج الذي تحل محله (PS22)، تمت زيادة تصنيف السرعة من 90 كم/ساعة إلى 110 كم/ساعة، مع الاحتفاظ بنفس سعة الحمولة. يتميز المنتج بنقشة مداس معاد تصميمها بالكامل، مما يزيد من عمرها ومقاومتها الهيكلية عند سرعة الانطلاق (90-100 كم/ساعة)، حيث يتحمل الإطار ظغوطًا أكبر عند السرعات العالية. ومع ذلك، فإن هذه المرونة المحسنة لا تؤثر على تماسك الإطار أو قدرته على طرد الطين عند استخدامه في أقسى الظروف. تضمن نقشة المداس على شكل حرف "S" الاتصال التدريجي بالتضاريس، مما يحسن الراحة ويقلل الضوضاء عند القيادة على الأسفلت.

يمكن أن يعمل إطار بروميتيون S02 Pista الجديد أيضاً عند ضغوط منخفضة ويمكن تجهيزه بأنظمة "Run flat" و"Bead lock"، على جميع أنواع التضاريس، بما في ذلك الأسفلت، والرمل، والحصى، والعشب، والمستنقعات، أو التضاريس غير المستوية. تتوفر الإطارات بحجم 14.00R20 وتتميز بسعة حمولة تبلغ 10 أطنان عند استخدامها بمفردها، و18 طناً في تكوين الإطارات المزدوجة. مؤشر الحمل هو 164/160K ومؤشر السرعة K.

قسم رالي فريق Italtrans Racing ، شارك الفريق الإيطالي في رالي داكار 2024 بفريقين كنموذج لشاحنتين من طراز Iveco Powerstar T5.1 العابرة للبلاد بقيادة كلاوديو بيلينا، الذي شارك في رالي داكار للمرة الـ16 في تاريخه (تشمل أفضل نتائجه المركز الثالث في عام 2005 كسائق مساعد لجياكومو فيسمارا، يليه المركز العاشر كسائق في عام 2010)، وشاحنة Petra التي قادها جياناندريا بيليجريني، في أول رالي داكار له.

ولد فريق Italtrans Racing من شغف لورا بيرتوليسي والأخوين جيرمانو وكلاوديو بيلينا برياضة سباق السيارات، الذين أسسوا في عام 1985 شركة Italtrans S.p.a وهي شركة يقع مقرها بالقرب من بيرغامو (إيطاليا) وهي الآن واحدة من الشركات الرائدة في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل بدرجات حرارة محكومة، حيث بلغ حجم مبيعاتها 460 مليون يورو في عام 2022.

شارك فريق Italtrans Racing أيضاً في بطولة Moto2 للدراجات النارية لأكثر من 10 سنوات حيث احتفل هذا الموسم بمشاركته الرابعة عشرة. وفي عام 2020، فاز الفريق ببطولة العالم للدراجات النارية Moto 2 مع إينيا باستيانيني.

فريق Tibau، يتمتع الفريق الإسباني بخبرة طويلة في سباقات الرالي التي تضم الشاحنات. شارك المؤسس رافا تيباو ماينو في رالي داكار 33 مرة. الفريق متخصص في تقديم المساعدة أثناء سباقات الرالي.

تم تجهيز اثنتين من شاحناتها بإطارات بروميتيون S02 Pista ،كلاهما MAN TGA: إحداهما مسجلة في شاحنات مساعدة خدمة السباق من الفئة T5.2، بينما الأخرى في شاحنات دعم الفئة T6 والتي تم استخدامها لدعم شاحنات السباق. ركز الفريق، المكون من 23 شخصًا، على مساعدة ثلاثة فرق رسمية: Prodrive وX Rally Team وYunXiang China Team. وعلى وجه الخصوص، ساعدت T5.2 MAN TGA التي قادها ديدييه مونسيو والمجهزة بإطارات بروميتيون النماذج الأولية الرسمية شاحنة "BRX Hunter" التي قادها بطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب، وبطل العالم في سباقات الرالي مرتين والفائز خمس مرات برالي داكار ناصر العطية.