اتحاد سباقات الهجن: 400 متسابق شاركوا في منافسات مضمار العلمين

قال الدكتور حمد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، إن سباقات الهجن ليست رياضة فقط، لكنها نافذة على الموروث الشعبي بوجه عام، مشيرًا الى أنها رياضة قديمة قدم التاريخ، وكانت فى الماضي عبارة عن سباقات داخلية تقام بين القبائل، ثم تأسس أول ناد في منطقة بئر العبد بسيناء.

تأسيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن

وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أنه عندما تأسس الاتحاد المصري لسباقات الهجن عام 2002 أقيم أول مضمار في مدينة العريش، ومضمار آخر في شرم الشيخ، وفي عام 2021 أقيم مضماران في مطروح، أحدهما في العلمين، والآخر في السلوم.

اهتمام القيادة السياسية بسباقات الهجن

وأوضح «شعيب»، أن هناك اهتماما من الرئيس السيسي بتلك الرياضة، مشيرًا الى أنه فى الماضي كان الراكب بشري، ولكن الآن الأمور تطورت وأصبح الراكب «روبوت» يتم تحريكه بواسطة سائق السيارة التي تدور حول الملعب.

وأشار إلى أن بطولة سباق مضمار العلمين لسباق الهجن شارك بها 400 من الهجن، مشيرًا الى أن البطولة شهدت حضورا كبيرا من كل المحافظات. وتابع «عندنا 80 جملا موجودة في بطولة الطائف بالسعودية، والتي ستقام يوم 8 سبتمبر الجاري».