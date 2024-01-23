جامعة جنوب الوادي تبحث دعم التعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وفدا من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي، ولفيف من القيادات الإدارية بجامعة جنوب الوادي الأم و جامعة جنوب الوادي الأهلية.

وضم وفد الهيئة المهندس عصام نورالدين مدير عام التسويق المدني برئاسة الهيئة، والمهندس أمير عصام الدين المهندس بقطاع التسويق برئاسة الهيئة، والمهندس محمد عبد الناصر رئيس قسم مبيعات الصعيد.

التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

ورحب الدكتور أحمد عكاوي، بوفد الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن هناك تعاون مع الهيئة في العديد من المشروعات، مشيرا الى حرص الجامعة على مناقشة كل التفاصيل المالية والادارية والهندسية والتقنية مع وفد الهيئة وبحث سبل التعاون المشترك، مشيدا بدور الهيئة العربية للتصنيع في توظيف كل إمكانياتها في خدمة جهات الاحتياج المختلفة بالدولة بما لها من سابق خبرة في المجالات المختلفة وفى خدمة كل احتياجات الجامعة الام وكذلك جامعة جنوب الوادي الاهلية في المجالات المختلفة.

مجالات التصنيع في الهيئة العربية

واستعرض المهندس عصام نور الدين مجالات عمل الهيئة ومصانعها وأهم منتجاتها بالقطاع المدني، متمثلة في الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي والتابلت التعليمي وأنظمة التأمين والمراقبة بالكاميرات ونظم الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة، وتصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية والمعامل الهندسية والطبية وبنشات الورش والمعامل وللأثاثات المكتبية وخلاليا عمل الموظفين وفرش وتأثيث مدرجات التعليمية، وكذلك تنفيذ مشروعات البنيه التحتية والمشروعات الهندسية والإنشائية.

كما أكد «نورالدين»، ضرورة التكامل بين الهيئة و الجامعة فى المجالات التدريبية و البحثية.