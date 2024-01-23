بدء أنشطة مركز تأهيل ورعاية المصابين في كلية العلاج الطبيعي بكفر الشيخ

عقدت جامعة كفر الشيخ اجتماعات مجالس إدارات الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص ومركز الإرشاد النفسي ووحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء مجالس إدارات الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص ومركز الإرشاد النفسي ووحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

الاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

واستهل رئيس جامعة كفر الشيخ أعمال المجلس بالاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 - 2024، والتأكيد على توفير المناخ المناسب لطلاب الجامعة أثناء تأدية الامتحانات، وضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات المتبعة داخل اللجان لتحقيق أقصى درجة من الانضباط، كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من اعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج في أقرب وقت.

وناقش مجلس إدارة مركز الخدمة العامة موضوعات عدة منها تفعيل الدورات التدريبية التي تخدم طلاب وخريجي كليات الحقوق والتي تشمل الحماية القانونية من الهجمات السيبرانية، والجوانب القانونية والعلمية للطب الشرعي، ومواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح فى الوظيفة العامة.

الموافقة على بدء الأنشطة للوحدات ذات الطابع الخاص

كنا ناقش مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص عدة موضوعات منها الموافقة على بدء الأنشطة للوحدات ذات الطابع الخاص وهي مركز الاستشارات والتعليم المستمر بكلية طب الفم والأسنان، ومركز تعليم الكبار، ووحدة رصد المشكلات المجتمعية، ومركز تأهيل ورعاية المصابين بكلية العلاج الطبيعي.

فيما ناقش مجلس إدارة مركز الإرشاد النفسي عدة موضوعات منها الشروع فى استكمال تأسيس مقر مركز الإرشاد النفسي لاستقبال الحالات من طلاب الجامعة والخارج.

انعقاد دورات تدريبية

كما ناقش مجلس إدارة وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية عدة موضوعات منها انعقاد دورات تدريبية عن «تدوير المخلفات المنزلية والزراعية كمتطلب تنموي»، و«عش الغراب - زراعة وإنتاج وتسويق بديل للبروتين»، و«إنتاج الطحالب كبديل طبيعي عن المخصيات والمكملات الغذائية والأعلاف غير التقليدية»، و«الصناعات المنزلية بناء اقتصاديات متناهية الصغر»، والمستهدف من هذه الدورات طلاب وخريجي الجامعة والمجتمع الخارجي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتخاذ كل الإجراءات والسُبل الممكنة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعمل على تنمية الموارد الذاتية للجامعة، كما شدّد على ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للجامعة.