تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر بعد شائعات تدهورها

منذ إعلان إصابته بسرطان الدم في أوائل أكتوبر الماضي، لا تزال الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، محل اهتمام من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة حينما يغيب لأيام عن صفحته الشخصية على موقع التواصل «فيس بوك»، ليتساءل الجميع عن تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، آخرها قبل قليل بعدما جرى تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية.

الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

شادي إمام، مدير مركز الدكتور هاني الناظر الطبي، أكد لـ«الوطن»، أن استشاري الجلدية الشهير هاني الناظر بصحة جيدة ولا يزال يتلقى العلاج الكيماوي في أحد مستشفيات الشيخ زايد الخاصة: «الدكتور كويس الحمد لله وبخير وصحة جيدة»، حاسما الجدل بشأن حالته الصحية.

الدكتور هاني الناظر، لا يزال يتلقى جرعات العلاج الكيماوي في أحد المستشفيات، ويظهر عبر صفحته على «فيس بوك»، كلما سمحت ظروفه الصحية، ليتلقى أسئلة المتابعين ويجيب عليها، إذ كان آخر ظهور له منذ يومين، إذ دّون: «استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفية زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيدا عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا أنصح بالآتي: أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع ثانياً لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين أسبوعياً».

آخر ظهور للدكتور هاني الناظر

علاج تساقط الشعر، وصف «الناظر»، له علاجا قائلا: « ثالثاً لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً رابعاً يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً.. وكل ما سبق ينطبق علي الكبار أيضا».