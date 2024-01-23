«صحة الشرقية»: نزلات البرد لا تحتاج مضاد حيوي لعلاجها

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أن نزلات البرد لا تحتاج إلى تناول مضادات حيوية، مشددة على أن هذه الأدوية لا تقتل فيروس كورونا «كوفيد 19».

المضادات الحيوية لا تعمل على قتل الفيروسات

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية أصدرتها اليوم: «المضادات الحيوية لا تعمل على قتل الفيروسات، مثل تلك التي تسبب نزلات البرد وسيلان الأنف، ومعظم حالات التهاب الحلق (باستثناء التهاب الحلق العقدي)، والإنفلونزا الموسمية ومعظم حالات نزلات البرد الصدرية مثل التهاب الشعب الهوائية».

المخاط الأصفر لا يعبر عن ضرورة تناول مضاد حيوي

وأشارت مديرية الصحة إلى أن وجود مخاط سميك ملون «أخضر أو أصفر» مصاحب لنزلات البرد لا يعبر عن ضرورة تناول مضاد حيوي للعلاج، مضيفة أن المضادات الحيوية لا تقتل فيروس 2-SARS-CoV، المسبب لمرض «كوفيد-19»، ولا ينصح باستخدام أزيثروميسين والمضادات الحيوية الأخرى لعلاجه.

الإشراف الطبي لعلاج عدوى بكتيرية

وشددت على أن استخدام المضاد الحيوي يتم تحت إشراف الطبيب فقط، سواء لمواجهة عدوى بكتيرية خفيفة أو حتى كوفيد-19.