«الصحة» توجّه بمراقبة نسب ومعدلات الولادة القيصرية

تفقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، مستشفى كوم حمادة التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في إطار زياراتهم الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية في محافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة جولات ميدانية تجريها قيادة وزارة الصحة والسكان دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى التي تقع على مساحة 8900 متر مربع

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى الاستماع إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى التي تقع على مساحة 8900 متر مربع، حيث دخلت المستشفى في إطار الإحلال والتجديد في عام 2014 وتم الاستلام في عام 2020 وعملت بشكل تجريبي في عام 2020 في وقت جائحة كورونا وتم افتتاحها رئاسيا عام 2023 وهي أحد المستشفيات التي انضمت حديثا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في يوليو من العام الماضي.

وتابع عبدالغفار، أنّ المستشفى تقدم الخدمات الطبية في تخصصات الأنف والأذن والحميات والعلاج الطبيعي والباطنة وأمراض الصدر والمخ والأعصاب والنساء والتوليد والقلب والرمد والجلدية والعظام والأطفال وجراحة الفم والأسنان والمسالك البولية والجراحة والأوعية الدموية، إضافة إلى أنّها مزودة بعيادات تنظيم الأسرة وعقر الحيوان، كما تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، فضلا عن استحداث خدمات الرعاية المتوسطة للأطفال وجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر ومناظير الجهاز الهضمي وجراحة المخ والأعصاب وخدمات الإيكو للأطفال حديثي الولادة.

نسبة التردد خلال العام الماضي 2023 على العيادات الخارجية

وأضاف عبدالغفار، أنّ نسبة التردد خلال العام الماضي 2023 على العيادات الخارجية ، بلغت 413 ألفا و755 حالة ونسبة الحجز في الأقسام الداخلية وصلت إلى 14 ألفا و159 حالة وحالات الاستقبال بلغت 125 ألفا و251 والعمليات الجراحية بلغت 5022 حالة في العام.

ولفت عبدالغفار، إلى الاطمئنان على عدم زيادة القوى البشرية من أطقم طبية (أطباء وتمريض) عن الحد الذي يسمح به طبيعة العمل بالمستشفى، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ أي مستشفى لديه من الأطقم الطبية ما يزيد عن الحاجة الفعلية يتم توزيعها على المنشآت الطبية الأخرى.

وقال عبد الغفار، إنّه جرى تفقد غرف الرعاية المركزة وأطلع على نسبة الإشغال، كما اطلع على تقرير تفصيلي بنوعية الحالات المحجوزة، موجّها بتوفير سبل الرعاية الصحية للمرضى، كما تفقد غرف حضانات الأطفال المبتسرين، مشددا على مراقبة نسب ومعدلات الولادة القيصرية بحيث يتم تشجيع السيدات على الولادة الطبيعية للتقليل من معدل حجز الأطفال حديثي الولادة بالحضانات، كما تفقد الوزير غرف حجز المرضى الكبار وغرف حجز الأطفال واطمأن على حالتهم موجّها بمتابعة يومية لحالتهم الصحية حتى التحسن ومغادرة المستشفى.

وأوضح عبدالغفار، أنّه تفقد غرفة الغسيل الكلوي واستمع إلى المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، موجّها وكيل الوزارة بتوفير شاشات تليفزيونية حتى يتسنى التخفيف على المواطنين ممن يحصلون على تلك الجلسات التي تستغرق ما يزيد عن الأربع ساعات، ووجه مدير الرقابة والمتابعة بالتأكد من التنفيذ.

وتابع عبدالغفار، أنّه تفقد عيادة الأسنان وعيادة علاج الجذور واطمأن على جودة وكفاءة الأجهزة وتوافر المستلزمات، وتم الانتقاد معدلات خلع الأسنان مقارنة بالتدخلات الطبية الأخرى مثل حشو العصب وعلاج الجذور، حيث إنّ البروتوكولات الحديثة لا تلجأ إلى خلع الأسنان إلا في أضيق الحدود، موجّها بمراجعة كفاءة تشغيل قسم الأسنان والتأكد من عدم وجودة قوة بشرية زائدة.

وتوجّه عبدالغفار في نهاية زيارته لمستشفى كوم حمادة للتحقيق في شكوى اثنين من المواطنين فيما يتعلق بخدمة الطوارئ، مع رفع تقرير بما خلص إليه التحقيق.