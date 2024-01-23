«الصحة» توجه باستحداث وحدة قسطرة قلبية في مستشفى إيتاي البارود العام

وجه عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان باستحداث وحدة قسطرة قلبية في مستشفى إيتاي البارود العام، وذلك خلال زيارة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، يرافقهم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تفقد المبنى الجديد للمستشفى بالكامل والذي تم انشاؤه للتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المنتفعين، ويتكون المبنى من طابقين للعيادات الخارجية والقسطرة، لافتا إلى أن المستشفى تقدم خدماتها لأكثر من 513 ألفا و500 مواطن من سكان المدينة.

الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 187 سرير

وأوضح عبدالغفار أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 187 سريرا (الاستقبال والطوارئ، الرعاية المركزة، رعاية الأطفال، الحضانات، السموم، الغسيل الكلوي، أسرة إفاقة)، فضلا عن 7 غرف عمليات كبرى، وقسم متكامل للأشعة، وبنك دم تجميعي، ومعامل، وتقدم خدماتها في تخصصات الاستقبال والطوارئ، الرعاية المركزة، القلب، السموم، الجلطات الدماغية، الحضانات، الأطفال، رعايات الأطفال، العمليات، المناظير، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوى، الحميات، الباطنة العامة، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، جراحة العظام، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، الأسنان.

المستشفى تضم 27 عيادة خارجية في تخصصات

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المستشفى تضم 27 عيادة خارجية في تخصصات مختلفة في الباطنة العامة، الجراحة العامة، الأطفال، جراحة العظام، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية، جراحة المسالك البولية، النفسية والعصبية، الجهاز الهضمى والكبد، تنظيم الأسرة، الحميات، الأمراض الصدرية، جراحة المخ والأعصاب، السمعيات، التخاطب، أمراض الكلى، الأمراض المتوطنة، المعقورين، الرمد، الأسنان، العلاج الطبيعى، نفقة الدولة ، جراحة الفم والفكين، التشخيص عن بعد، القلب والأوعية الدموية.