وزارة الشباب تطلق برنامج تأهيل أخصائي التغذية الرياضية

أطلقت اليوم الثلاثاء، الإدارة المركزية للطب الرياضي، برنامج تأهيل أخصائي التغذية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وبالتنسيق مع اللجنة العلمية العليا لتفعيل التخصصات العاملة في مجالات الطب الرياضي.

أحد برامج عمل المشروع القومي لإعداد التخصصات

وتعد الدورة إحدى برامج عمل المشروع القومي لإعداد التخصصات العاملة في مجال الطب الرياضي لإعداد أخصائي التغذية الرياضية للاستعانة بهم في المنتخبات القومية للاتحادات المختلفة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة، مثل المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية «كابيتانو مصر» .

حضور 40 دارسا ودارسة من المتدربين من جميع محافظات مصر

وجاء ذلك خلال الفترة من 23-28 يناير الجاري، بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، وذلك بحضور 40 دارسا ودارسة من المتدربين من جميع محافظات مصر لإعدادهم من خلال الاستعانة بنخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في مجال التغذية الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت بدء اختبارات المتقدمين للمشروع القومي لأخصائي التأهيل والقياسات وأخصائي التغذية الرياضية في ديسمبر الماضي وذلك للاستعانة بهم في مشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ومراكز ووحدات الطب الرياضي بمحافظات الجمهورية وغيرها، وصولاً للمنتخبات القومية ووفقاً لمعايير علمية وضوابط.