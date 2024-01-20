رابط وخطوات التقديم في المشروع القومي للموهبة الحركية بالمحافظات

يرغب كثيرون في معرفة كيفية التسجيل في المشروع القومي للموهبة الحركية بالمحافظات بمختلف مراكز الشباب، إذ جرى تحديد رابط من أجل الدخول والتسجيل.

رابط التقديم للمشروع القومي للموهبة الحركية بالمحافظات

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، عن وجود رابط يجري الدخول إليه والتسجيل في المشروع القومي للموهبة الحركية في المحافظات من هنا، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

- اسم الطفل الرباعي

- تاريخ ميلاد الطفل (مواليد 2016 إلى مواليد 2017 فقط)

- الرقم القومي للطفل والرقم القومي للاعب

- عمر الطفل

- النوع

- اسم ولي الأم

- الرقم القومي لولي الأمر وصورة بطاقته

- وظيفه ولي الأمر

- المحافظة

- العنوان

- رقم التليفون

- رقم التليفون المحمول لولي الأمر

- شهادة ميلاد الطفل مميكنة

- صورة شخصية للطفل

- الضغط على تسجيل

سن التقديم في المشروع القومي للموهبة الحركية بالمحافظات

وجاء سن التقديم في المشروع القومي للموهبة الحركية في المحافظات من مواليد 1 يوليو 2016 إلى مواليد 30 يونيو 2017.