محاضرة في علم النفس الرياضي للاعبي نادي «المصري»

أعد الجهاز الفني لفريق النادي المصري بقيادة الكابتن علي ماهر محاضرة في علم النفس الرياضي للاعبي الفريق وهي المحاضرة التي قدمها الدكتور وائل رفاعي المتخصص في الإعداد النفسي للرياضيين.

جاء ذلك قبيل انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عصر اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية.

أهمية علم النفس الرياضي

وخلال المحاضرة شرح الدكتور وائل رفاعي للاعبين أهمية علم النفس الرياضي في إعداد الرياضيين جنبًا إلى جنب مع إعدادهم الفني والبدني، وخاصة فيما يتعلق بخلق الدوافع لدى اللاعبين وكذلك أهمية الإعداد النفسي للاعب قبيل وأثناء وبعد خوضه للمنافسات، بالإضافة إلى كيفية ضبط السلوك خلال المنافسات، وكذلك كيفية تطوير السمات الشخصية للاعبين وأيضًا كيفية ضبط الانفعالات بالشكل الذي لا يؤثر على أداء اللاعب وبالتالي على أداء الفريق.

سلسلة محاضرات وورش عمل

ومن المقرر أن تكون تلك المحاضرة بداية لسلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ينظمها الجهاز الفني لفريق النادي المصري بقيادة الكابتن علي ماهر في مجال الإعداد والتدريب النفسي للاعبي الفريق.

يذكر أن فريق المصري قد شهد غيابات عديدة أمام المقاولون ببطولة كأس الرابطة منهم النيجيري ايزي ايميكا لاعب خط وسط المصري بعد أن أثبتت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية إصابته بتمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة وهو الأمر الذي استوجب حقنها بالبلازما مع خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف ومتابعته بشكل دوري.