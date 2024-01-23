الفريق أول محمـد زكي يلتقي مسؤولا بمجلس الأمن القومي الأمريكي

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة، وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كذلك أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين، والدور المصري الفاعل في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.