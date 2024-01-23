القاهرة الإخبارية: إسرائيل تحاول زج مصر في الصراع بمزاعم تهريب الأسلحة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول دائما زج مصر في الصراع من خلال إعطاء نفسها مبررات لشن لربما عمليات عند المناطق الحدودية المصرية.

مزاعم تهريب الأسلحة

وأضافت أبوشمسية، خلال رسالة على الهواء، أن ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي كان آخرها عندما أشارت إلى أن هناك محاولة لإدخال الممنوعات عبر الحدود المصرية الفلسطينية، وأن هناك اشتباكا مع 20 مسلحا تسللوا إلى المناطق الحدودية والنتيجة كانت إصابة مجندة إسرائيلية بفعل هذه الاشتباكات، كما أن آخرها أيضا الحديث بأن هناك مسؤولية تقع على مصر بتهريب بعض الأسلحة من المناطق الحدودية.

وتابعت: «إذا ما أجبنا هل استطاعت إسرائيل حماية حدودها أو تتغنى بأنها دولة آمنة حدوديا؟ فهذا بالفعل لا، وذلك بسبب ترجمة فعلية لما يحدث وما ذكرته بيانات رسمية إسرائيلية، ففي 30 نوفمبر الماضي كان الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أشار إلى أنه تم ضبط محاولة لتهريب الأسلحة من الحدود الأردنية».

وواصلت: «وتحدث البيان عن 137 سلاحا من الحدود الأردنية بينها 120 مسدسا و17 بندقية إم 16، والحديث عن العديد من الخراطيش التي تستخدم كرصاصات لهذه الأسلحة والتي فاقت قيمتها 1.5 مليون دولار، علما بأن هذا البيان صدر متأخرا حيث وقعت هذه العملية في سبتمبر الماضي».