«القاهرة الإخبارية»: محطة الضبعة النووية ستساعد في تقديم طاقة نظيفة

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنه على الرغم من أن محطة الضبعة النووية ستساهم في شكل كبير في مساعدة الاقتصاد المصري وستقدم لمصر طاقة نظيفة وهو ما يشكل اهتماما روسيا كبيرا، حيث تتفاخر روسيا بأنها الدولة الرئيسية في العالم التي تنشئ المحطات النووية من أجل الطاقة النظيفة، إلا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات التي تجمع بين البلدين مصر وروسيا.

هذه الخطوة تعزز العلاقات بين البلدين

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الرئيس الروسي قال إن هذه الخطوة تعزز من مستوى العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أنه منذ توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية أي منذ عام 2017 وحتى اليوم والاتصالات مستمرة بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعوة بوتين للرئيس السيسي

وتابع: «تحدث بوتين عن أن قمة بريكس المزمع عقدها في كازان الروسية دعا فيها الرئيس بوتين نظيره المصري لحضورها».