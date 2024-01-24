اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا، اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي رقم (1) بمدينة بيلا، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان، أنّ المناطق التي سيفصل التيار الكهربائي عنها هي: «بنك الإسكان - هندسة الري - السيد الشيخ»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وتهيب هندسة كهرباء بيلا، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.